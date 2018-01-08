Cпортивный директор «Зальцбурга» подтвердил интерес «Локомотива» к одному из футболистов команды

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Моанеса Дабура в московский «Локомотив».

«Интерес со стороны «Локомотива» есть, но конкретного предложения не было. Если нам предложат €15 млн и более, придётся вести переговоры», — цитирует Фройнда Kurier.

Однако, по словам функционера, клуб не хотел бы продавать ключевых игроков.

25-летний футболист забил 17 мячей в 26 матчах чемпионата Австрии и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт новый раунд переговоров с «Сантосом» по трансферу Вериссимо.