СМИ: «Ювентус» летом готов бесплатно подписать Озила

Полузащитник Месут Озил может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянцы готовы летом подписать игрока бесплатно, если он не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

В Озиле заинтересован лично главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Немец отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и станет свободным агентом через полгода.

Ранее Озил назвал сумму, которую он хочет получать в «Барселоне».