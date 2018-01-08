СМИ: «Ювентус» летом готов бесплатно подписать Озила
Полузащитник Месут Озил может стать футболистом туринского «Ювентуса».
Как сообщает Corriere dello Sport, итальянцы готовы летом подписать игрока бесплатно, если он не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
В Озиле заинтересован лично главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Немец отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и станет свободным агентом через полгода.
Ранее Озил назвал сумму, которую он хочет получать в «Барселоне».
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