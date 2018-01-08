СМИ: «Ювентус» летом готов бесплатно подписать Озила

Короткая ссылка
Полузащитник Месут Озил может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянцы готовы летом подписать игрока бесплатно, если он не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

В Озиле заинтересован лично главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Немец отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и станет свободным агентом через полгода.

Ранее Озил назвал сумму, которую он хочет получать в «Барселоне».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119