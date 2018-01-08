Болельщики «Зенита» определили лучший гол команды первой части сезона

Болельщики «Зенита» признали гол защитника Бранислава Ивановича в матче Лиги Европы с клубом «Реал Сосьедад» лучшим в первой части сезона-2017/18.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Иванович в выездной игре с испанским коллективом забил победный гол в падении через себя.

Ранее Иванович назвал гол в ворота клуба «Реал Сосьедад» лучшим в своей карьере.