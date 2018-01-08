Болельщики «Зенита» определили лучший гол команды первой части сезона
Болельщики «Зенита» признали гол защитника Бранислава Ивановича в матче Лиги Европы с клубом «Реал Сосьедад» лучшим в первой части сезона-2017/18.
Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Иванович в выездной игре с испанским коллективом забил победный гол в падении через себя.
Ранее Иванович назвал гол в ворота клуба «Реал Сосьедад» лучшим в своей карьере.
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