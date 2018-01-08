Теннисист Хачанов обыграл Сугиту на турнире в Окленде

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над японцем Юити Сугитой в первом круге турнира в Окленде.

Матч, длившийся 1 час 40 минут, закончился со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Во встрече второго раунда Хачанову будет противостоять победитель пары Пабло Куэвас (Уругвай) — Гидо Пелья (Аргентина). Ранее сообщалось, что Кафельников дал советы президенту футбольного «Спартака» по трансферной политике.