Теннисист Хачанов обыграл Сугиту на турнире в Окленде

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над японцем Юити Сугитой в первом круге турнира в Окленде.

Матч, длившийся 1 час 40 минут, закончился со счётом 6:1, 3:6, 6:4.

Во встрече второго раунда Хачанову будет противостоять победитель пары Пабло Куэвас (Уругвай) — Гидо Пелья (Аргентина).

Ранее сообщалось, что Кафельников дал советы президенту футбольного «Спартака» по трансферной политике.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119