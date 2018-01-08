Теннисит Кафельников дал советы президенту футбольного «Спартака» по трансферной политике

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников посоветовал президенту футбольного «Спартака» Леониду Федуну, какие шаги следует предпринять красно-белым на трансферном рынке.

«Если бы Федун спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 миллионов и купить вместо него Алекандра Головина или брата Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы», — написал Кафельников в своём Twitter.

Если бы Арнольдович спросил меня что делать,я бы ответил так..; продать Зе Луиша за 20🍋,и купить вместо него Головина или Миранчука за 10🍋. И волки сыти-и овцы целы👊 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 7 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов приобрести футболиста «Спартака» Зе Луиша за £20 млн.