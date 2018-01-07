Главный тренер баскетбольного ЦСКА Итудис попросил прощения у болельщиков после поражения от «Локомотива-Кубани»

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Спасибо болельщикам, что сегодня пришли поболеть за нас, ведь в России сегодня Рождество. Прошу прощения у них, что мы не смогли сегодня добыть победу. Одно могу обещать точно: мы будем работать ещё усерднее на тренировках, в играх и обязательно вернёмся», — цитирует Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отмечается, что ЦСКА впервые в истории Лиги ни разу не вёл в счёте по ходу матча.

ЦСКА потерпел первое поражение в баскетбольной Единой лиге ВТБ в матче против «Локомотива-Кубани».

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