ЦСКА потерпел первое поражение в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ, проиграв «Локомотив-Кубани»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл в гостях московский ЦСКА в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 90:79 в пользу краснодарской команды.

В составе победителей самым результативным стал защитник Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков.

У ЦСКА 17 результативными баллами отметился разыгрывающий Нандо де Коло.

ЦСКА потерпел первое поражение в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Тем не менее армейцы продолжают лидировать с десятью победами в одиннадцати матчах. «Локомотив-Кубань», одержав восьмую победу подряд в лиге, с балансом 9:1 занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее баскетболисты «Химок» уступили «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ.