СМИ: «Спартак» сделал предложение «Янг Бойз» по трансферу Касима Нуху
Московский «Спартак» готов приобрести защитника швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» Касима Нуху.
«Спартак» предложил за 22-летнего ганского защитника €10 млн, сообщает Nau.
«Янг Бойз» нашёл замену Нуху в лице защитника «Сент-Этьена» Лео Лакруа.
Нуху в нынешнем сезоне дебютировал за национальную команду Ганы.
Ранее руководство «Сантоса» наложило вето на трансфер бразильского защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак».
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