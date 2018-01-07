СМИ: «Спартак» сделал предложение «Янг Бойз» по трансферу Касима Нуху

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Московский «Спартак» готов приобрести защитника швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» Касима Нуху.

«Спартак» предложил за 22-летнего ганского защитника €10 млн, сообщает Nau.

«Янг Бойз» нашёл замену Нуху в лице защитника «Сент-Этьена» Лео Лакруа.

Нуху в нынешнем сезоне дебютировал за национальную команду Ганы.

Ранее руководство «Сантоса» наложило вето на трансфер бразильского защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак».

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