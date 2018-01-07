Юрлова-Перхт заявила, что считает поражением результат эстафеты на КМ по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала итоги эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Обидно до слёз. Очень расстроена за стрельбу стоя. Во-первых, ничего не было видно. Во-вторых, я торопилась, хотела побыстрее отстреляться. Когда начались дополнительные патроны, стало ещё сложнее. Девушки меня поддержали, сказали, чтобы не расстраивалась. Учитывая, что должны были попадать в тройку, четвёртое место считаю поражением», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что женская сборная Франции по биатлону одержала победу в эстафетной гонке КМ.