Юрлова-Перхт заявила, что считает поражением результат эстафеты на КМ по биатлону

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала итоги эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Обидно до слёз. Очень расстроена за стрельбу стоя. Во-первых, ничего не было видно. Во-вторых, я торопилась, хотела побыстрее отстреляться. Когда начались дополнительные патроны, стало ещё сложнее. Девушки меня поддержали, сказали, чтобы не расстраивалась. Учитывая, что должны были попадать в тройку, четвёртое место считаю поражением», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что женская сборная Франции по биатлону одержала победу в эстафетной гонке КМ.

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