Российская биатлонистка Кайшева выиграла спринт на четвёртом этапе Кубка IBU

Россиянка Ульяна Кайшева стала первой по результатам спринтерской гонки на дистанции 7,5 км на четвёртом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Осрблье.

Спортсменка преодолела расстояние за 20 минут 20,3 секунды.

Ирина Услугина, другая представительница сборной России, расположилась на втором месте, отстав от соотечественницы на 1,3 секунды.

На третьей позиции оказалась немка Каролин Хорхлер.

Этап Кубка IBU в Осрблье завершится 7 января.

Ранее сообщалось, что Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.