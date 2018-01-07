Российская биатлонистка Кайшева выиграла спринт на четвёртом этапе Кубка IBU

Короткая ссылка
Россиянка Ульяна Кайшева стала первой по результатам спринтерской гонки на дистанции 7,5 км на четвёртом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Осрблье.

Спортсменка преодолела расстояние за 20 минут 20,3 секунды.

Ирина Услугина, другая представительница сборной России, расположилась на втором месте, отстав от соотечественницы на 1,3 секунды.

На третьей позиции оказалась немка Каролин Хорхлер.

Этап Кубка IBU в Осрблье завершится 7 января.

Ранее сообщалось, что Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119