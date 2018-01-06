Немецкая саночница Гайзенбергер победила на этапе Кубка мира в Германии, Иванова — 9-я

Немка Натали Гайзенбергер одержала победу на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Кёнигзее.

По сумме двух попыток спортсменка показала результат в 1 минуту 41,40 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественницы Даяна Айтбергер и Джессика Тибел соответственно. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, занявшая девятое место. Екатерина Батурина стала 14-й, а Виктория Демченко — 23-й. Ранее сообщалось, что Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира по скелетону.