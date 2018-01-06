Немецкая саночница Гайзенбергер победила на этапе Кубка мира в Германии, Иванова — 9-я

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Немка Натали Гайзенбергер одержала победу на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Кёнигзее.

По сумме двух попыток спортсменка показала результат в 1 минуту 41,40 секунды.

Второе и третье места заняли её соотечественницы Даяна Айтбергер и Джессика Тибел соответственно.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, занявшая девятое место. Екатерина Батурина стала 14-й, а Виктория Демченко — 23-й.

Ранее сообщалось, что Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира по скелетону.

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