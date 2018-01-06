Бузова готова стать тренером сборной России по футболу

Известная телеведущая Ольга Бузова не исключила возможности стать тренером сборной России.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это всё до чемпионата мира по футболу 2018 года», — написала в своём Instagram Бузова.

Телеведущая отметила, что она умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе.

Ранее Бузова призналась, что болеет за «Спартак».