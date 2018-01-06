Волейболист Спиридонов рассказал, как относится к прозвищу болельщиков московского «Спартака»
«Да ничего обидного в этом нет. Мы же называем ЦСКА конями, «Локомотив» — проводницами, девками, «Зенит» — немытыми, бомжами, бакланами. Ну свиньи — значит, свиньи, ничего обидного для спартачей», — цитирует Спиридонова «Р-Спорт».
Волейболист также отреагировал на шутку противников московского «Спартака».
«Спартак» — великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России», — добавил Спиридонов.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как относится к тому, что некоторые фанаты называют его Физруком.