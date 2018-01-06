Ван Дейк принёс победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в своём дебютном матче

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«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Эвертон» со счётом 2:1.

Победный гол во встрече забил проводивший свою дебютную игру в составе «Ливерпуля» самый дорогой защитник в истории футбола Вирджил ван Дейк.

Помимо голландца мячами отметились Джеймс Милнер и Гилфи Тор Сигурдссон.

Ранее сообщалось, что мэр Ливерпуля потребует расследования трансфера футболиста Баркли из «Эвертона» в «Челси».

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