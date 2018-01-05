ФК «Олимпиакос» объявил о назначении нового главного тренера

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Испанский специалист Оскар Гарсия стал главным тренером футбольного «Олимпиакоса».

Об этом сообщает официальный Twitter греческой команды.

В середине ноября Гарсия был уволен с поста наставника французского «Сент-Этьена» спустя пять месяцев работы.

Ранее БАТЭ объявил имя нового главного тренера.

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