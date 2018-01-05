ФК «Олимпиакос» объявил о назначении нового главного тренера
Испанский специалист Оскар Гарсия стал главным тренером футбольного «Олимпиакоса».
Об этом сообщает официальный Twitter греческой команды.
L’Olympiacos FC annonce que Mr. Oscar Garcia prend la place d’entraîneur principal. https://t.co/37TmMnRHMA#olympiacos#welcome#coach#WelcomeGarcía#ÓscarGarcía#MiaGro8ia#WeKeepOnDreamingpic.twitter.com/vAOn8P5R1d— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 5 января 2018 г.
В середине ноября Гарсия был уволен с поста наставника французского «Сент-Этьена» спустя пять месяцев работы.
Ранее БАТЭ объявил имя нового главного тренера.
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