ФК «Олимпиакос» объявил о назначении нового главного тренера

Испанский специалист Оскар Гарсия стал главным тренером футбольного «Олимпиакоса».

Об этом сообщает официальный Twitter греческой команды.

В середине ноября Гарсия был уволен с поста наставника французского «Сент-Этьена» спустя пять месяцев работы.

Ранее БАТЭ объявил имя нового главного тренера.