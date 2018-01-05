Защитник молодёжной сборной Франции по футболу решил выступать за Испанию

Защитник «Атлетико» и молодёжной сборной Франции Лукас Эрнандес принял решение изменить футбольное гражданство и выступать за национальную команду Испании.

Об этом сообщает Marca. 21-летний спортсмен имеет испанские корни и уже подал документы для получения нового паспорта. Ранее сообщалось, что наставник испанского «Атлетико» Диего Симеоне может стать новым главным тренером английского «Челси».