Защитник молодёжной сборной Франции по футболу решил выступать за Испанию
Защитник «Атлетико» и молодёжной сборной Франции Лукас Эрнандес принял решение изменить футбольное гражданство и выступать за национальную команду Испании.
Об этом сообщает Marca.
21-летний спортсмен имеет испанские корни и уже подал документы для получения нового паспорта.
Ранее сообщалось, что наставник испанского «Атлетико» Диего Симеоне может стать новым главным тренером английского «Челси».
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