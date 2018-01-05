Защитник молодёжной сборной Франции по футболу решил выступать за Испанию

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Защитник «Атлетико» и молодёжной сборной Франции Лукас Эрнандес принял решение изменить футбольное гражданство и выступать за национальную команду Испании.

Об этом сообщает Marca.

21-летний спортсмен имеет испанские корни и уже подал документы для получения нового паспорта.

Ранее сообщалось, что наставник испанского «Атлетико» Диего Симеоне может стать новым главным тренером английского «Челси».

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