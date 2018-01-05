Российский боец Немков проведёт следующий поединок против экс-чемпиона Bellator Макгири

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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков встретится в своём следующем поединке на турнире Bellator с экс-чемпионом организации англичанином Лиамом Макгири.

Об этом Немков сообщил ТАСС.

Поединок Немков — Макгири пройдёт 16 февраля на турнире Bellator 194. Главным боем шоу станет поединок Гран-при за титул в тяжёлом весе между Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном.

25-летний Немков провёл в профессиональной карьере 10 боёв, в которых одержал восемь побед (все — досрочно) и потерпел два поражения.

На счету 35-летнего Макгири 14 боёв: 12 побед (11 — досрочно) и два поражения. На протяжении полутора лет он удерживал титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова — Абубакар Нурмагомедов — подписал контракт с UFC.

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