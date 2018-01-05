Бразильский теннисист дисквалифицирован на пять месяцев за употребление допинга
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить бразильского спортсмена Томаса Беллуччи за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
В допинг-пробе спортсмена, взятой во время турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде, были найдены следы запрещённого препарата гидрохлоротиазида, а также его метаболитов.
Срок отстранения Беллуччи составит пять месяцев и начнёт отсчёт с 1 сентября 2017 года.
В активе бразильца победы на четырёх турнирах ATP. В настоящее время он занимает 112-ю позицию рейтинга.
Ранее сообщалось, что американский теннисист Спенсер Фурман был отстранён за употребление допинга.
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