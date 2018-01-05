Лыжник Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за травмы
Как сообщил NRK главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, в результате падений в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе Устюгов получил травму спины.
«Стопроцентной уверенности в том, что он выйдет на старт в ближайших гонках, нет», — заявил Крамер.
По его словам, Устюгов не получил переломов в результате падений, ограничившись мышечным повреждением, однако рисковать здоровьем спортсмена в тренерском штабе российской сборной не хотят.
«Решение будет принято завтра», — добавил Крамер.
Ранее Устюгов опубликовал шутливое видео с актёром Чаком Норрисом по поводу своих падений на «Тур де Ски».