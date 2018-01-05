Андрей Кнаус избран новым президентом Российской федерации сёрфинга

Новым главой Российской федерации сёрфинга выбран Андрей Кнаус.

Об этом ТАСС сообщил бывший президент организации Сергей Расшиваев.

По его словам, он возглавлял федерацию на протяжении последних четырёх лет, но не захотел избираться на второй срок.

Расшиваев добавил, что по результатам выборов Кнаус стал новым президентом федерации сёрфинга страны.

Ранее сообщалось, что олимпийское собрание приняло решение включить в состав Олимпийского комитета России Федерацию скейтбординга России и Российскую федерацию сёрфинга.