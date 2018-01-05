СМИ: Голландский конькобежец получил травму спины, завязывая шнурки

Голландский спортсмен Хейн Оттерспер пропустит забег на 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту из-за травмы спины.

Как сообщает издание NOS, Оттерспер повредил спину, когда нагнулся, чтобы завязать шнурки.

При этом отмечается, что к забегу на 1000 м конькобежец должен восстановиться.

Оттерспер является серебряным чемпионом мира в спринтерском многоборье и бронзовым — в спринте.

Ранее сообщалось, что пожизненно отстранённая Международным олимпийским комитетом Ольга Фаткулина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в Коломне.