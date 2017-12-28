Отстранённая конькобежка Фаткулина включена в состав сборной России на ЧЕ-2018 в Коломне

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определился с составом команды на чемпионат Европы 2018 года, который пройдёт в подмосковной Коломне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Ирину Слаутину.

В состав российской сборной вошла пожизненно отстранённая Международным олимпийским комитетом (МОК) Ольга Фаткулина.

Помимо неё в состав женской команды попали Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф, Елизавета Казелина, Юлия Скокова и Дарья Качанова.

Состав мужской команды сформировали Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артём Кузнецов, Сергей Грязцов, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров и Данил Синицин.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдёт в Коломне с 5 по 7 января.

Ранее Фаткулина рассказала, почему информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков внёс её в список «Дюшес».