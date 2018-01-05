Три очка Кошелева помогли «Авангарду» разгромить «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ

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Омский «Авангард» в гостях нанёс крупное поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.

Итоговый счёт встречи — 0:4.

У «Авангарда» голами отметились Егор Мартынов (9-я минута), Семён Кошелев (24-я минута), Дмитрий Кугрышев (26-я минута) и Илья Михеев (39-я минута).

«Авангард» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (80 очков), «Амур» расположился на восьмой строке (69 баллов).

Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» переиграло нижнекамский «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

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