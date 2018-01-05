СМИ: ПСЖ предложил Роналду контракт на €60 млн в год

Короткая ссылка
Французский «Пари Сен-Жермен» рассчитывает приобрести пятикратного обладателя «Золотого мяча», нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает El Confidencial, «Пари Сен-Жермен» предлагает Роналду контракт, согласно которому футболист будет получать €60 млн в год.

Отмечается, что уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может стать частью сделки по переходу Роналду в парижский клуб.

Ранее Роналду опубликовал сделанную на родном острове Мадейра фотографию со своими индивидуальными наградами.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119