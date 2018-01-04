РФС поставил перед сборной России по пляжному футболу задачу одержать победу на ЧМ-2021

Председатель комитета пляжного футбола и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сообщил, что перед национальной командой по пляжному футболу поставлена задача выиграть чемпионат мира 2021 года.

«Мы с Михаилом Лихачёвым (главный тренер. — RT) проговорили программу омоложения сборной и поставили долгосрочную задачу побороться за победу на чемпионате мира 2021 года. Мы не откладываем борьбу за золото в 2019 году, но понимаем, что это будет сверхзадача. К 2021 году мы должны выйти на тот уровень, который у нас был раньше. В 2018 году продолжится процесс омоложения национальной сборной — в чемпионате России появится ряд команд, которые будут укомплектованы молодыми игроками», — приводит слова Анохина ТАСС.

В 2017 году сборная России по пляжному футболу стала пятикратной победительницей Евролиги, а также заняла четвёртое место на Межконтинентальном кубке.

Ранее сообщалось, что РФС продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России по футболу.