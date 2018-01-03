Сборная России переиграла команду Люксембурга в отборе ЧМ-2019 по гандболу

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Мужская сборная России по гандболу в гостях обыграла национальную команду Люксембурга в матче первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года в Дании и Германии.

Встреча завершилась со счётом 27:19 в пользу россиян.

Команда Эдуарда Кокшарова одержала три победы в трёх матчах и занимает первое место в группе 1, люксембуржцы расположились на четвёртом месте с одним очком.

В Краснодаре 6 января состоится ответная игра команд.

Ранее мужская сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в Швейцарии.

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