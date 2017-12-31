Мужская сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в Швейцарии

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Мужская сборная России одержала победу над командой Швейцарии в финале международного товарищеского турнира Yellow Cup, прошедшего в швейцарском городе Винтертур.

Решающая игра завершилась со счётом 30:29 в пользу россиян.

3 и 6 января сборная России сыграет отборочные матчи чемпионата мира — 2019 с командой Люксембурга.

Ранее сообщалось, что исполком ФГР оставил Евгения Трефилова главным тренером женской сборной России по гандболу.

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