Мужская сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в Швейцарии
Мужская сборная России одержала победу над командой Швейцарии в финале международного товарищеского турнира Yellow Cup, прошедшего в швейцарском городе Винтертур.
Решающая игра завершилась со счётом 30:29 в пользу россиян.
3 и 6 января сборная России сыграет отборочные матчи чемпионата мира — 2019 с командой Люксембурга.
Ранее сообщалось, что исполком ФГР оставил Евгения Трефилова главным тренером женской сборной России по гандболу.
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