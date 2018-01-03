Первый гол после возвращения Диего Косты помог «Атлетико» разгромить «Льейду» в матче Кубка Испании
Мадридский «Атлетико» разгромил в гостях «Льейду» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «Атлетико».
Голы в составе победителей на счету Диего Година (33-я минута), Фернандо Торреса (37-я минута), Диего Косты (69-я минута) и Антуана Гризманна (92-я минута).
Коста забил свой первый мяч после возвращения в мадридский клуб.
Ответная встреча между «Атлетико» и «Льейдой» пройдёт 9 января.
Ранее Диего Коста назвал мадридский «Атлетико» своим домом.
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