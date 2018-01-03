Саночник Демченко сравнил Родченкова с героем фильма «Человек без лица»

Отстранённый от Олимпийских игр саночник Альберт Демченко прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Международной федерации санного спорта (FIL).

FIL не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения Демченко и Татьяной Ивановой антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому приняла решение не накладывать на спортсменов санкции.

«Мы сдавали пробы на протяжении долгих лет в разных странах, в том числе и в олимпийский сезон, и не было никаких нареканий, плюс комиссия обратила внимание на то, что обвинитель российский стороны, Григорий Родченков, не выходит на связь, не общается со следствием, а общается через газету. Поэтому, естественно, у всех возникает вопрос — почему основной фигурант никак не выступает в деле, не сотрудничает ни с какими комиссиями федераций?» — цитирует Демченко ТАСС.

Саночник также сравнил информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченкова с героем фильма «Человек без лица».

«Есть такая картина под названием «Человек без лица», и сейчас мы видим, как человек без лица обвинил весь спорт в массовом употреблении допинга, в том числе и офицеров WADA — в бездействии. Следствие также обратило внимание на то, почему такое большое количество допинг-офицеров не смогли обнаружить нарушения», — сказал Демченко.

Ранее сообщалось, что апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делам саночников Демченко и Ивановой будут поданы в начале января.