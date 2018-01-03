Шипулин рассказал, как обманывал тренера Лопухова

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Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об изменениях во взаимоотношениях между спортсменами и тренерами.

«В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться, если ты сам этого не хочешь, или понимаешь, что тебе это не надо, или плохо себя чувствуешь. А если вспомнить, как тренировались с Николаем Петровичем Лопуховым… Когда тяжело, встанешь в кусты или за камни. Приходилось как-то обманывать его, потому что он сильно расстраивался», — цитирует Шипулина «Калашников Media».

Биатлонист также отметил, что с нынешними тренерами у него полное взаимопонимание.

Ранее Шипулин рассказал о катании по ночной трассе.

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