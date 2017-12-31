Биатлонист Шипулин: кто не катался ночью по лыжной трассе, тому не понять

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом с ночной лыжной трассы в немецком Рупольдинге.

«Вон она — красота, ребята! Кто не катался ночью по лыжной трассе, тому не понять. Своего рода романтика. Едешь с фонарём, видишь впереди себя только трассу в пяти метрах и наслаждаешься. Наедине сам с собой. Всех с наступающим, друзья!» — сказал Шипулин в своём видеообращении в его Instagram, записанном на лыжной трассе в Рупольдинге.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Дек 29, 2017 at 10:23 PST

Ранее сообщалось, что россияне Алексей Волков и Екатерина Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону.