Британец Маррей снялся с теннисного турнира из-за травмы
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей был вынужден сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы бедра.
Об этом сообщает BBC.
30-летний спортсмен должен был начать выступление на турнире в австралийском Брисбене 4 января в игре против американца Райана Харрисона.
Ранее стало известно, что Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за травмы.
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