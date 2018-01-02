Британец Маррей снялся с теннисного турнира из-за травмы

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей был вынужден сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы бедра.

Об этом сообщает BBC.

30-летний спортсмен должен был начать выступление на турнире в австралийском Брисбене 4 января в игре против американца Райана Харрисона.

Ранее стало известно, что Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за травмы.

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