Британец Маррей снялся с теннисного турнира из-за травмы

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей был вынужден сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы бедра.

Об этом сообщает BBC.

30-летний спортсмен должен был начать выступление на турнире в австралийском Брисбене 4 января в игре против американца Райана Харрисона.

Ранее стало известно, что Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за травмы.