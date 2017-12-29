Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за травмы

Короткая ссылка
Серб Новак Джокович вынужден был отказаться от участия в выставочном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Абу-Даби из-за травмы.

Об этом сообщает ТАСС.

Причиной решения теннисиста стала травма локтя. Джокович заявил, что почувствовал дискомфорт в последние несколько дней, в результате чего принял решение обратиться за советом к врачам.

Те порекомендовали сербу отказаться от выступления на турнире и заняться лечением.

Джоковича на турнире заменит британец Энди Маррей.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале выставочного турнира ATP, проходящего в Абу-Даби.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119