Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за травмы

Серб Новак Джокович вынужден был отказаться от участия в выставочном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Абу-Даби из-за травмы.

Об этом сообщает ТАСС.

Причиной решения теннисиста стала травма локтя. Джокович заявил, что почувствовал дискомфорт в последние несколько дней, в результате чего принял решение обратиться за советом к врачам.

Те порекомендовали сербу отказаться от выступления на турнире и заняться лечением.

Джоковича на турнире заменит британец Энди Маррей.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале выставочного турнира ATP, проходящего в Абу-Даби.