Модрич в шестой раз признан лучшим футболистом года в Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич был признан лучшим футболистом года в Хорватии шестой раз подряд.

Об этом сообщает AS. 32-летний игрок повторил рекорд легендарного нападающего Давора Шукера. В 2017 году Модрич выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный ЧМ, где стал лучшим игроком. В составе сборной Хорватии спортсмен вышел на чемпионат мира 2018 года. Ранее сообщалось, что хорватскому защитнику «Ливерпуля» грозит тюремное заключение за лжесвидетельство.