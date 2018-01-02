Модрич в шестой раз признан лучшим футболистом года в Хорватии

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич был признан лучшим футболистом года в Хорватии шестой раз подряд.

Об этом сообщает AS.

32-летний игрок повторил рекорд легендарного нападающего Давора Шукера.

В 2017 году Модрич выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный ЧМ, где стал лучшим игроком. В составе сборной Хорватии спортсмен вышел на чемпионат мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что хорватскому защитнику «Ливерпуля» грозит тюремное заключение за лжесвидетельство.

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