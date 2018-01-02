СМИ: Защитнику «Ливерпуля» грозит тюремное заключение за лжесвидетельство

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Хорватскому защитнику английского «Ливерпуля» Деяну Ловрену грозит пять лет тюремного заключения за лжесвидетельство по делу о коррупции.

Прокуратура Хорватии подозревает 28-летнего футболиста в том, что он под присягой дал ложные показания относительно своего перехода из загребского «Динамо» во французский «Лион» в 2010 году, сообщает The Sun.

Отмечается, что официальное обвинение игроку будет предъявлено 2 января.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич подозревается в даче ложных показаний в суде.

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