Адебайор назвал Манчини худшим тренером, с которым ему довелось работать

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор рассказал о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры.

«Дидье Дешам — победитель по духу. Арсен Венгер — профессор. Он сыграл большую роль в моей жизни. Роберто Манчини — худший тренер. Я ненавидел его тренировки. Жозе Моуринью — лучший. Он фанат своей работы. Харри Реднапп — как отец. Фантастический человек. Андре Виллаш-Боаш — ему не хватает знаний. Тим Шервуд — с радостью бы с ним ещё поработал», — приводит слова Адебайора Hürriyet.

На протяжении карьеры Адебайор выступал за такие клубы, как «Мец», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». С 2017 года 33-летний форвард защищает цвета «Истанбул Башакшехир».

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Арсенала» усыновил ребёнка умершего брата.