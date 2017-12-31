Экс-игрок «Арсенала» усыновил ребёнка умершего брата

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор, ныне выступающий в турецком «Истанбул Башакшехир», сообщил, что официально оформил опеку над сыном своего брата, который ушёл из жизни в 2013 году.

«Все, кто знает меня, знали и моего старшего брата Питера, которого больше с нами нет. Это его сын. Сегодня он официально стал моим сыном. Позвольте представить вам Джуниора Эммануэля Адебайора — моего первого сына», — написал Адебайор в своём Instagram. Публикация от The Real Adebayor (@e_adebayor) Дек 30, 2017 at 12:48 PST Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов помочь задумывавшемуся о суициде экс-футболисту клуба Эммануэлю Эбуэ.