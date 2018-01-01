Форвард «Тампы» Кучеров признан третьей звездой 2017 года в НХЛ
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Третьей звездой года стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся 52 голами, что является лучшим показателем в лиге.
Второй звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, ставший трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, а также получивший приз лучшему игроку стадии плей-офф.
Первой звездой 2017 года стал клуб «Вегас Голден Найтс», дебютировавший в лиге и в настоящее время лидирующий в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом».