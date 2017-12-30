Колобков: в 2017 году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал результаты российских спортсменов в 2017 году.

«В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта, о чём свидетельствуют результаты наших спортсменов. Россия остаётся привлекательной для проведения международных соревнований», — отметил чиновник в новогоднем поздравлении, текст которого был опубликован на официальном сайте Министерства спорта страны.

По словам Колобкова, в 2018 году продолжится работа по популяризации массового спорта в России.

«Уверен, следующий год станет успешным для укрепления позиций отечественного спорта на мировой арене. Наши спортсмены приложат все силы, чтобы достойно представить Россию на международных соревнованиях, и подарят много положительных эмоций своим болельщикам», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Колобков планирует посетить зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в частном порядке.