Нурмагомедов рассказал, за счёт чего он победит Барбозу

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о следующем противнике — бразильце Эдсоне Барбозе.

«Барбоза опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьёт ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Российский боец также рассказал, за счёт чего он может одержать победу в поединке с Барбозой.

«Моё преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг — это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой», — сказал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов — Барбоза пройдёт на турнире UFC 219 30 декабря в США.

Ранее Нурмагомедов заявил, что он находится в лучшей форме в своей жизни.