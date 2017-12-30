Нурмагомедов: это была лучшая сгонка в моей жизни

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё состояние в преддверии поединка с бразильцем Эдсоном Барбозой, который пройдёт на турнире UFC 219 .

«Это был лучший мой лагерь, лучшая сгонка веса, и я чувствую, что нахожусь в лучшей форме в моей жизни», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Россиянин также заявил, что приложит все силы для победы.

Ранее Нурмагомедов признался, что раздумывает о возможной смене весовой категории.

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