Нурмагомедов: это была лучшая сгонка в моей жизни

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё состояние в преддверии поединка с бразильцем Эдсоном Барбозой, который пройдёт на турнире UFC 219 .

«Это был лучший мой лагерь, лучшая сгонка веса, и я чувствую, что нахожусь в лучшей форме в моей жизни», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Дек 29, 2017 at 1:10 PST

Россиянин также заявил, что приложит все силы для победы.

Ранее Нурмагомедов признался, что раздумывает о возможной смене весовой категории.