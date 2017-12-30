Ломаченко признан боксёром года по версии журнала The Ring
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) украинец Василий Ломаченко был признан лучшим боксёром 2017 года по версии издания The Ring.
В 2017 году Ломаченко одержал досрочные победы во всех трёх поединках. Украинец победил американца Джейсона Сосу, колумбийца Мигеля Марриагу и кубинца Гильермо Ригондо.
«За 89-летнюю историю журнала не было ни одного боксёра, который бы удостоился такой чести со столь небольшим количеством боёв на профессиональном ринге, как у Василия Ломаченко», — отмечает издание The Ring.
Ранее Ломаченко защитил титул чемпиона по версии WBO.
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