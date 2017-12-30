Российский тхэквондист Храмцов выиграл турнир Большого шлема в Китае

Короткая ссылка
Российский тхэквондист Максим Храмцов (в весе до 80 кг) стал победителем турнира Большого шлема в китайском Уси.

В финале Храмцов победил представителя Южной Кореи Ван Нам Гуна. Поединок завершился со счётом 35:29.

Третьим стал азербайджанец Милад Бейги, победивший россиянина Антона Коткова со счётом 17:7.

Храмцов является действующим чемпионом мира в весовой категории до 74 кг.

Ранее сборная России завоевала два серебра на командном чемпионате мира по тхэквондо.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119