Российский тхэквондист Храмцов выиграл турнир Большого шлема в Китае
Российский тхэквондист Максим Храмцов (в весе до 80 кг) стал победителем турнира Большого шлема в китайском Уси.
В финале Храмцов победил представителя Южной Кореи Ван Нам Гуна. Поединок завершился со счётом 35:29.
Третьим стал азербайджанец Милад Бейги, победивший россиянина Антона Коткова со счётом 17:7.
Храмцов является действующим чемпионом мира в весовой категории до 74 кг.
Ранее сборная России завоевала два серебра на командном чемпионате мира по тхэквондо.
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