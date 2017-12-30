США в серии буллитов одержали волевую победу над Канадой на молодёжном ЧМ по хоккею

Cборная США в серии буллитов одержала волевую победу над национальной командой Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.