США в серии буллитов одержали волевую победу над Канадой на молодёжном ЧМ по хоккею

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Cборная США в серии буллитов одержала волевую победу над национальной командой Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу американцев.

У канадцев шайбы забросили Кейл Макар (5-я минута), Диллон Дюбе (16-я минута) и Борис Катчук (38-я минута).

За американскую сборную забрасывали шайбы Киффер Беллоуз (37-я минута), Скотт Перунович (47-я минута) и Брэди Ткачук (47-я минута).

В серии буллитов точными оказались броски американцев Ткачука и Беллоуза.

После трёх матчей сборная Канады идёт на первом месте с семью очками, сборная США — на втором с пятью.

Ранее Россия обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2018 по хоккею.

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