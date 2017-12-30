США в серии буллитов одержали волевую победу над Канадой на молодёжном ЧМ по хоккею
Cборная США в серии буллитов одержала волевую победу над национальной командой Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу американцев.
У канадцев шайбы забросили Кейл Макар (5-я минута), Диллон Дюбе (16-я минута) и Борис Катчук (38-я минута).
За американскую сборную забрасывали шайбы Киффер Беллоуз (37-я минута), Скотт Перунович (47-я минута) и Брэди Ткачук (47-я минута).
В серии буллитов точными оказались броски американцев Ткачука и Беллоуза.
После трёх матчей сборная Канады идёт на первом месте с семью очками, сборная США — на втором с пятью.
Ранее Россия обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2018 по хоккею.
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