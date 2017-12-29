Баскетболист НБА заплатил девушке, обвинившей его в домогательствах

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Эйвери Брэдли был обвинён в сексуальных домогательствах.

Эпизод произошёл в мае 2017 года, когда Брэдли ещё представлял цвета клуба «Бостон Селтикс». Девушка, которая обвинила его в посягательстве, добавляет, что в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Брэдли, в свою очередь, вины не признаёт, однако заключил с девушкой соглашение о конфиденциальности. Баскетболист выплатил компенсацию, сумма которой не разглашается.

«Соглашение о конфиденциальности опровергает и отрицает действительность всех утверждений о любых противоправных действиях Брэдли. Единственная цель соглашения заключалась в защите репутации и конфиденциальности Брэдли и его семьи», — приводит слова адвоката баскетболиста Брайана Вольфа The Score.

Ранее бразильская спортсменка заявила, что в детстве стала жертвой домогательств.

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