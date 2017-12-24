Бразильская спортсменка заявила, что в детстве стала жертвой домогательств
«Мы живём в среде, где безопасность не обеспечена. По этой причине многие истории не предаются огласке. Одно из самых неприятных воспоминаний в моей жизни — один мальчик пытался привлечь внимание другого, играя с моим телом. Мне очень тяжело с этим смириться», — цитирует бразильскую спортсменку издание Globo.
По словам Феррейры, этот случай был не единственным эпизодом домогательств в её жизни, но рассказывать о других она пока не готова.
Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Канады по спортивной гимнастике обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии.