Жуков назвал 2017 год очень успешным для российских спортсменов
«С точки зрения спортивной, год был очень успешным...» — цитирует Жукова «Р-Спорт».
Глава ОКР отметил успешное проведение Кубка конфедераций по футболу, а также успехи российских волейболистов.
«Тут, что называется, выиграли почти все турниры, в которых участвовали», — заявил Жуков.
По его словам, блестяще в 2017 году выступила двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и российские гимнастки.
В завершение Жуков отметил победу московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.
Ранее Жуков поделился подробностями дизайна парадной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.