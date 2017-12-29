Жуков назвал 2017 год очень успешным для российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подвёл итоги 2017 года в спорте.

«С точки зрения спортивной, год был очень успешным...» — цитирует Жукова «Р-Спорт».

Глава ОКР отметил успешное проведение Кубка конфедераций по футболу, а также успехи российских волейболистов.

«Тут, что называется, выиграли почти все турниры, в которых участвовали», — заявил Жуков.

По его словам, блестяще в 2017 году выступила двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и российские гимнастки.

В завершение Жуков отметил победу московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.

Ранее Жуков поделился подробностями дизайна парадной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.