Жуков рассказал подробности дизайна парадной формы российских спортсменов на ОИ-2018

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился подробностями дизайна парадной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Её представляли, серые куртки. Единственное, что на них были цвета флага вертикальные, а сзади была надпись: «Russia» английскими буквами», — цитирует Жукова «Р-Спорт».

По словам главы ОКР, цвета российского триколора будут закрыты серым шарфом, а место надписи: «Russia» займёт эмблема OAR (Olympic Athlete from Russia. — RT).

Ранее глава компании ZASPORT Анастасия Задорина сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил парадную форму россиян на ОИ-2018.