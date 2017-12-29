Жуков рассказал подробности дизайна парадной формы российских спортсменов на ОИ-2018

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился подробностями дизайна парадной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Её представляли, серые куртки. Единственное, что на них были цвета флага вертикальные, а сзади была надпись: «Russia» английскими буквами», — цитирует Жукова «Р-Спорт».

По словам главы ОКР, цвета российского триколора будут закрыты серым шарфом, а место надписи: «Russia» займёт эмблема OAR (Olympic Athlete from Russia. — RT).

Ранее глава компании ZASPORT Анастасия Задорина сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил парадную форму россиян на ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119