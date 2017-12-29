ФХР: хоккеист Зарипов не претендует на участие в ОИ-2018

Нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Данис Зарипов не претендует на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в составе сборной России.

Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

По его словам, списки возможных кандидатов на участие в Олимпиаде-2018 были отправлены в октябре, и Зарипов в них не присутствует.

Ранее сообщалось, что шайба Зарипова не спасла «Ак Барс» от проигрыша новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.