«Реал» признан лучшей командой года по версии AIPS

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Мадридский футбольный клуб «Реал» признан лучшей командой 2017 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

За «Реал» свои голоса отдали 23,55% респондентов.

Второе место заняла сборная Германии по футболу (15,86%), третьим стал клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».

В 2017 году королевский клуб выиграл рекордное количество трофеев за один год в истории клуба. «Реал» стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В декабре выиграл клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что AIPS признала теннисистов Роджера Федерера и Серену Уильямс лучшими спортсменами 2017 года.

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