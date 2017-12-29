«Реал» признан лучшей командой года по версии AIPS
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
За «Реал» свои голоса отдали 23,55% респондентов.
Второе место заняла сборная Германии по футболу (15,86%), третьим стал клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».
В 2017 году королевский клуб выиграл рекордное количество трофеев за один год в истории клуба. «Реал» стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В декабре выиграл клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что AIPS признала теннисистов Роджера Федерера и Серену Уильямс лучшими спортсменами 2017 года.