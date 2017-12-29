«Реал» признан лучшей командой года по версии AIPS

Мадридский футбольный клуб «Реал» признан лучшей командой 2017 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

За «Реал» свои голоса отдали 23,55% респондентов.

Второе место заняла сборная Германии по футболу (15,86%), третьим стал клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».

В 2017 году королевский клуб выиграл рекордное количество трофеев за один год в истории клуба. «Реал» стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В декабре выиграл клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что AIPS признала теннисистов Роджера Федерера и Серену Уильямс лучшими спортсменами 2017 года.